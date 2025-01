Stand: 15.01.2025 08:42 Uhr Brennendes Papier: Müllwagen in Hannover geht in Flammen auf

In Hannover hat am Dienstag ein mit vier Tonnen Altpapier beladener Müllwagen Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Besatzung bemerkt, dass Rauch aus dem Müllbehälter aufstieg. Daraufhin stoppte der Fahrer den Wagen mit Abstand zu Häusern und anderen Autos. Beim Öffnen des Behälters zündete der Brand schlagartig, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mitarbeitenden blieben dabei unverletzt. Das Löschen der Ladung war den Angaben zufolge sehr aufwändig, weil die Kräfte das brennende Papier aus dem Müllwagen ziehen und neben dem Fahrzeug löschen mussten. Insgesamt habe der Einsatz rund vier Stunden gedauert, teilte ein Sprecher mit. Wie hoch der Schaden am Müllwagen sowie an den daneben geparkten Autos ist, ist unklar. Auch die Brandursache ist ungeklärt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover