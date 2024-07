Stand: 04.07.2024 10:55 Uhr Falsch entsorgter Fahrradakku setzt Müllwagen in Brand

Ein illegal entsorgter Fahrradakku hat einen Brand in einem Müllwagen ausgelöst. Das hat der Landkreis Helmstedt am Mittwoch mitgeteilt. Der Brand war am Montag vergangener Woche ausgebrochen. Der Fahrer des Müllwagens bemerkte zu Beginn seiner Tour in Ingeleben (Landkreis Helmstedt), dass Rauch aus dem Fahrzeug stieg. Die herbeigerufenen Feuerwehren konnten den Brand löschen und fanden den Akku zwischen dem Hausmüll. Quasi täglich verursachten falsch entsorgte Batterien und Akkus Brände in Sortieranlagen und Sammelfahrzeugen, sagte Tim Borchers, der Leiter der betroffenen Entsorgungsfirma ProZero. Das bringe Menschenleben in Gefahr. Die Herkunft des Akkus lasse sich recht genau eingrenzen. Das Unternehmen habe den Vorfall angezeigt. Jetzt ermittelt die Polizei, wo der Stromspeicher herkommt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min