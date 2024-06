Stand: 26.06.2024 11:44 Uhr Akku im Altpapier? Müllwagen brennt in Stadthagen

Ein brennender Müllwagen hat am Dienstagmorgen mehrere Ortsfeuerwehren im Landkreis Schaumburg beschäftigt. In Algesdorf drang zunächst Rauch aus dem gelben Lastwagen. Die Feuerwehren entschieden vor Ort, den Wagen nicht im Wohngebiet in Algesdorf, sondern auf dem Abfallhof in Nienstädt zu entladen und dort zu löschen. Mehrere Feuerwehren begleiteten das qualmende Fahrzeug. Als kurz vor Stadthagen jedoch Flammen aus dem Lkw schlugen, brachen die Einsatzkräfte die Weiterfahrt nach Nienstädt ab und brachten den Wagen auf den Hof der Straßenmeisterei. Dort zogen sie den brennenden Papierberg aus dem Müllwagen. Nach zwei Stunden war der Löscheinsatz beendet. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Elektrogeräte und Akkus nicht in den Papiermüll gehören. Sie könnten Brände auslösen.

