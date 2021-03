Stand: 09.03.2021 07:29 Uhr Brennendes Auto auf Seitenstreifen der A2: Insasse tot

Auf der A2 bei Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zu Dienstag eine Person bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr die Unfallstelle erreichte, stand das Auto brennend auf dem Seitenstreifen. Die Einsatzkräfte konnten die Person, die sich allein in dem Pkw befand, nur noch tot bergen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Auto soll sich den Angaben der Polizei zufolge zuvor überschlagen haben. Wie sich der Unfall genau ereignete, ist aber noch nicht geklärt. Nach ersten Erkenntnissen waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Identität der toten Person ist ebenfalls noch ungeklärt. Die A2 in Richtung Berlin war für die Bergungsarbeiten bis zum frühen Morgen rund drei Stunden gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.03.2021 | 07:30 Uhr