Stand: 23.09.2024 20:54 Uhr Brasilien wird Partnerland der Hannover Messe 2026

Brasilien wird 2026 das Partnerland der Hannover Messe. Die entsprechende Vereinbarung mit der brasilianischen Agentur für Exportförderung sei am Montag in Wolfsburg unterzeichnet worden, teilte der Veranstalter mit. Messe-Chef Jochen Köckler begründete die Wahl damit, dass Brasilien eine wichtige Rolle bei erneuerbaren Energien und Digitalisierung spiele. Außerdem sei Deutschland der größte Handelspartner Brasiliens in Europa. "Diese Kombination macht Brasilien zu einem unverzichtbaren Partner für Deutschland und Europa auf dem Weg in eine nachhaltige und zukunftsfähige Industrie", sagte Köckler. Laut dem Sprecher der brasilianischen Export-Agentur ermöglicht die Teilnahme an der Messe brasilianischen Unternehmen, ihr "Wettbewerbspotenzial hervorzuheben und Investitionen" zu tätigen. In diesem Jahr hatten rund 130.000 Menschen die Hannover Messe besucht, Partnerland war Norwegen. 2025 findet die Industrieschau vom 31. März bis 4. April statt - dann ist Kanada Partnerland.

