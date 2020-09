Stand: 17.09.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brand in ehemaligem Getreidesilo ausgebrochen

In einem ehemaligen Getreidesilo im hannoverschen Stadtteil Limmer ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Feuerwehr mussten Wasser und Löschschaum in den Silo in 25 Metern Höhe gefüllt werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Gebäude auf dem Areal werden momentan in Teilen abgerissen und entkernt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.09.2020 | 10:30 Uhr