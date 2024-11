Stand: 21.11.2024 15:12 Uhr Brand in der Wedemark: 200 Quadratmeter große Scheune in Flammen

Ein vermeintlich kleiner Schuppenbrand in Meitze (Region Hannover) hat sich am frühen Donnerstagmorgen für die Freiwillige Feuerwehr als Großfeuer herausgestellt. Der Schuppen sei größer als gedacht gewesen, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte mussten den Angaben zufolge eine 200 Quadratmeter große Scheune löschen, die vollständig in Flammen stand. Darin befanden sich Trecker, Autos, Brennholz und ein Dieseltank. Die Einsatzkräfte mussten Verstärkung anfordern. Insgesamt 70 Feuerwehrmänner und -frauen waren bis zum Mittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.11.2024 | 15:00 Uhr