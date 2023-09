Stand: 28.09.2023 15:00 Uhr Brand in Malerei in Neustadt: Zwei Menschen verletzt

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist am Donnerstagmorgen das Lager eines Malerbetriebs in Brand geraten. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sind 150 Einsatzkräfte seit dem Morgen vor Ort. Zwei Arbeiter wurden demnach leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Brand am Dach einer Lagerhalle ist laut Sprecher mittlerweile unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch an. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich auf dem Gelände auch gewerbetypische leicht entzündliche Stoffe wie Lacke und Farben befinden. Zwischenzeitlich waren Anwohner zudem aufgerufen, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher unklar.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

