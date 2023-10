Stand: 31.10.2023 14:54 Uhr Brand in Altenwohnanlage: Feuerwehr rettet 89-Jährigen

In einer Altenwohnanlage in Hannover ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten aufmerksame Passanten einen piependen Rauchmelder sowie Qualm aus einem Fenster im Stadtteil Ricklingen bemerkt. Die alarmierten Rettungskräfte brachen den Angaben zufolge die Tür des Apartments auf und retteten den 89-jährigen Bewohner aus dem verrauchten Wohnbereich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Die Wohnung ist jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

