Stand: 12.12.2019 19:15 Uhr

Bombe: 6.500 Hannoveraner verlassen ihre Wohnungen

In Hannover wird am Abend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Feuerwehr und Polizei haben den Evakuierungsradius auf 1.000 Meter festgelegt. 6.500 Menschen verlassen seit 19 Uhr ihre Wohnungen. In der Sporthalle der Herschelschule in der Straße Großer Kolonnenweg wird eine Sammelstelle eingerichtet. Ein Bürgertelefon steht unter der Nummer 0800/7 31 31 31 zur Verfügung.

Karte: Evakuierungsgebiet Fliegerbombe Brink-Hafen

An Kleidung, Nahrung und Medikamente denken

Die von der Evakuierung betroffenen Bewohner können voraussichtlich erst in den Nachtstunden in ihre Wohnung zurückkehren, teilte die Feuerwehr mit. Die Rettungkräfte raten, notwendige Dinge wie Medikamente, Getränke, Säuglings- oder Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitzunehmen und Nachbarn über die Evakuierungsmaßnahme zu informieren.

Downloads Bombe in Hannover: Diese Straßen werden evakuiert In Hannover wird am Donnerstagabend im Stadtteil Brink-Hafen eine Fliegerbombe entschärft. Welche Straßen ab 19 Uhr evakuiert werden, finden Sie hier im Download. Download (121 KB)

Hier fahren die Evakuierungsbusse

Wiesenauer Straße, Hannover

Elvershof, Hannover

Eggewiese Nord, Hannover

Eggewiese Süd, Hannover

Wendehagen, Hannover

Betreuungsstelle, Hannover

Friedrich-Ebert-Straße, Langenhagen

Adolf-Reichwein-Straße, Langenhagen

Betreuungsstelle, Langenhagen

Bombe liegt auf einem Industriegelände

Die 250 Kilogramm schwere Bombe, die einen intakten Aufschlagzünder haben soll, war am frühen Nachmittag bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Brink-Hafen gefunden worden. Sie liegt auf einem Industriegelände südlich der Autobahn 2 und westlich der Ausfallstraße Vahrenwalder Straße in einem Gewerbegebiet. Von der Evakuierung betroffen sind Bereiche der Stadtteile Brink-Hafen, Vinnhorst und Langenhagen-Wiesenau.

Bombenfund: 6.500 Hannoveraner zu evakuieren 12.12.2019 18:00 Uhr In einem Tiefbaugebiet im Stadtteil Brink-Hafen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. 6.500 Menschen aus drei Stadtteilen mussten ihre Wohnungen verlassen.







