Stand: 23.07.2024 19:50 Uhr Blauzungenkrankheit: Infektionszahlen deutlich gestiegen

In diesem Jahr sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums bereits 90 Infektionen mit der Blauzungenkrankheit bei Wiederkäuern nachgewiesen worden. Rund die Hälfte davon seien innerhalb der vergangenen vier Wochen registriert worden. Das liege am feuchtwarmen Wetter, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Unter diesen Bedingungen verbreite sich eine Mückenart besonders gut, die die Blauzungenkrankheit überträgt. Während die Infektion für Menschen ungefährlich ist, sind vor allem Schafe und Ziegen davon betroffen. Aber auch Rinder und Alpakas können sich infizieren. Um die Tiere vor einer Infektion zu schützen, empfehlen das Friedrich-Löffler-Institut und die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin eine Impfung gegen den Erreger. Laut Landwirtschaftsministerium sind derzeit in Deutschland drei Impfstoffe genehmigt. Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt die Tierseuchenkasse die Impfung von Schafen und Ziegen mit maximal drei Euro pro Tier. Zusätzlich können auch mückenabweisende Mittel verabreicht werden. Eine Behandlung gegen die Blauzungenkrankheit gibt es laut Ministerium nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft