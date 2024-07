Stand: 05.07.2024 10:25 Uhr Blauzungenkrankheit bei Wiederkäuern: Landkreis Goslar erlaubt Impfung

Tierhalter im Landkreis Goslar können ihre Tiere ab sofort gegen die Blauzungenkrankheit impfen. Der Kreis hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Möglich macht das eine Ausnahmeregelung der EU. Die erlaubt - wie in diesem Fall - die Anwendung von nicht zugelassenen Impfstoffen. Die Blauzungenkrankheit ist eine Virus-Krankheit, die Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen betrifft, aber auch Lamas und Alpakas. Besonders bei Schafen und Ziegen verursacht das Virus teilweise schwere Symptome wie Fieber und eine geschwollene blaugefärbte Zunge. Sie kann tödlich enden. Erkranken Milchkühe, geben sie deutlich weniger Milch, teilt der Landkreis weiter mit. Das Virus wird über kleine, blutsaugende Mücken - sogenannte Gnitzen - übertragen. Für Menschen stellt der Erreger der Blauzungenkrankheit keine Gefahr dar, erklärt der Landkreis Goslar. Auch der Verzehr von tierischen Lebensmitteln sei ohne Bedenken möglich. Seit Oktober vergangenen Jahres sind in Deutschland, vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Infektionen mit dem Virus der Blauzungenkrankheit aufgetreten.

