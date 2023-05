Stand: 11.05.2023 08:46 Uhr Bewährungsstrafe für IS-Unterstützer

Vor fünf Jahren hat ein heute 38-jähriger Mann aus dem Raum Hannover 4.000 Euro an ein Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien überwiesen. Dafür hat ihn das Oberlandesgericht Celle zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten und einer Woche verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten beantragt. Die Verteidigung plädierte hingegen auf eine Geldstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige das Geld zwar überwiesen, aber nicht gesammelt hatte. Laut Gericht war dem Mann jedoch klar, dass es verboten ist, dem IS Geld zu übermitteln. In das Strafmaß wurde eine bereits erfolgte Verurteilung wegen Körperverletzung einbezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

