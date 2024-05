Stand: 31.05.2024 12:05 Uhr Betrunkener verletzt Rettungssanitäterin und würgt Polizisten

Ein 65-jähriger betrunkener Mann hat am Donnerstag in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) Rettungskräfte angegriffen und verletzt. Am Nachmittag hätte er zunächst eine Wundversorgung in der Innenstadt verweigert, teilte die Polizei mit. Deshalb wurde er mit dem Rettungswagen zu sich nach Hause gebracht. Dort soll er versucht haben, die Einsatzkräfte anzugehen, woraufhin er mit zur Polizei musste. Auf dem Kommissariat habe der Mann nach Polizistinnen und Polizisten getreten, einem 25-jährigen Beamten habe er die Hände um den Hals gelegt und ihn gewürgt. Nach Angaben der Polizei verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Angreifers, deshalb wurde erneut ein Rettungswagen gerufen. Während der Versorgung habe der Mann nach einer 20-jährigen Rettungssanitäterin getreten und dadurch leicht verletzt, heißt es weiter. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs und Körperverletzung eingeleitet.

