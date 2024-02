Stand: 13.02.2024 16:11 Uhr Betrunkener steuert Auto gegen Ampel - und schläft danach ein

Ein stark betrunkener 42-jähriger Autofahrer ist laut Polizei mit seinem Auto gegen einen Ampelmast in Hannover geprallt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstagabend im Stadtteil Bult ereignet. Ein anderer Autofahrer habe den Schaden an der Ampel bemerkt und kurz darauf das beschädigte Auto des 42-Jährigen entdeckt, das vor einer roten Ampel stand. Laut Polizei war der 42-Jährige trotz Rotlichts einfach losgefahren und mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Danach habe er das Auto angehalten. Als der Zeuge an das Auto herantrat, fand er den Fahrer darin laut Polizei schlafend vor, woraufhin er die Polizei rief. Ein Bluttest ergab später einen Alkoholwert von 3,07 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige keinen Führerschein besaß. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen. Die Polizei ruft Zeugen des Vorfalls auf, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 32 15 zu melden.

