Stand: 10.12.2015 12:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Betrunkene randalieren in Gymnasium in Hoya

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die das Johann-Beckmann-Gymnasium in Hoya (Landkreis Nienburg) verwüstet haben. Sie waren in der Nacht zu Donnerstag in die Schule eingebrochen und hatten unter anderem in der Mensa und in den Fluren die Feuerlöscher entleert. Wie eine Sprecherin mitteilte, sind die 24 und 29 Jahre alten Männer polizeibekannt. Sie haben das Gebäude dermaßen beschädigt, dass für Donnerstag der Unterricht abgesagt wurde.

Männer verwüsten Schule in Hoya Autor/in: Carina Nickel In der Nacht zu Donnerstag haben zwei erwachsene Männer im Johann-Beckmann-Gymnasium in Hoya (Landkreis Nienburg) randaliert. Der Vorfall sorgte für einen Schulausfall.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Festgenommene standen unter Alkoholeinfluss

Eine Anwohnerin hatte gegen 3.30 Uhr der Polizei randalierende Personen auf dem Schulgelände gemeldet und dann beobachtet, wie sie in die Mensa einbrachen. Als die Polizei eintraf, sprangen die Männer aus dem Fenster und flüchteten zu Fuß. Die Einsatzkräfte konnten das Duo nach einer kurzen Verfolgung stellen. Nach Angaben der Polizeisprecherin stehen sie in keiner Verbindung zur Schule. Die Festgenommenen hätten unter Alkoholeinfluss gestanden.

Am Freitag soll der Unterricht wieder stattfinden

Nach ersten Ermittlungen der Polizei gelangten die Täter durch ein Toilettenfenster in die Mensa. Sie hätten zudem versucht, mit einem Schachtdeckel die Fenster des Speisesaals einzuschlagen. Zuvor hatten die Männer auch im Schulgebäude "einen nicht unerheblichen" Schaden angerichtet, so die Sprecherin. Mehrere Fensterscheiben im Erdgeschoss sind eingeschlagen; auch Elektronik und Ausstattung der Schule seien mehr in Mitleidenschaft gezogen, als bei einem "normalen" Einbruch üblich. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Am Freitag soll der Unterricht in dem Gymnasium wieder stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.12.2015 | 14:30 Uhr