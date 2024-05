Stand: 07.05.2024 07:34 Uhr Betrunken im Urlaubsflieger: Pilot nimmt Passagier nicht mit

Mindestens einen Drink zu viel hatte ein Mann am frühen Montagmorgen, als er am Flughafen Hannover an Bord seines Urlaubsfliegers gehen wollte. Der Crew sei aufgefallen, dass der 56-Jährige "alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte", so die Bundespolizei. Der Pilot entschied daraufhin, dass der Mann das Flugzeug umgehend verlassen musste. Er wurde von der Bundespolizei zurück in das Flughafengebäude begleitet und bekam sein zwischenzeitlich wieder ausgeladenes Reisegepäck zurück. Dann habe der 56-Jährige die Heimreise antreten können, so die Bundespolizei - allerdings "natürlich nicht mit dem eigenen Pkw".

