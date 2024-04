Stand: 08.04.2024 10:27 Uhr Zoll findet Koffer mit gefälschten Luxuswaren in Hannover

Zollbeamte haben am Flughafen in Hannover einen Mann gestoppt, der eine große Menge gefälschter Luxuswaren im Gepäck hatte. Er war Ende März mit einer Maschine aus der Türkei gelandet, teilte das Hauptzollamt Hannover am Montag mit. Als die Beamten den Mann fragten, ob er anmeldepflichtige Waren im Koffer habe, gab dieser zu, Schmuck aus dem Urlaub mitgebracht zu haben. Diesen wollte er scheinbar auf Flohmärkten weiterverkaufen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten jedoch, dass es sich um gefälschte Luxusartikel handelte. Darunter waren etwa Uhren, Armbänder, Halsketten und Ohrringe. Die betroffenen Marken haben nun die Möglichkeit, Schadenersatzansprüche gegen den Mann geltend zu machen, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Hannover.

