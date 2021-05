Betriebsärzte bereiten sich auf Corona-Impfungen vor Stand: 11.05.2021 14:42 Uhr Das Impftempo soll weiter steigen. In ausgewählten Unternehmen sollen ab Mittwoch Beschäftigte vom Betriebsarzt ihren Corona-Schutz erhalten. In Hannover betrifft das Rewe und Rossmann.

Beide Unternehmen bekommen die Impfdosen direkt vom Land. Es soll sich dabei um eine überschaubare Menge handeln, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Bei Rossmann sollen zunächst Mitarbeiter aus der Region Hannover geimpft werden. Das sind unter anderem Beschäftigte aus den Filialen, die sich rund um den Hauptstandort in Burgwedel befinden. Rossmann hat dort ein professionelles Impfzentrum aufgebaut - mit Impfstraßen und kleinen Kabinen, in denen die Spritzen gesetzt werden.

Videos 2 Min Rossmann bereitet sich auf Impfungen von Angestellten vor Rossmann ist neben VW und Rewe eines von fünf "Modellfirmen". Die Betriebsärztinnen und -ärzte dürfen ab Montag starten. 2 Min

Impfzentrum Hannover hilft bei Bürokratie

Bei Rewe läuft die Impfaktion nach einem ganz ähnlichen Muster ab. Damit alle Geimpften auch offiziell erfasst werden, stehen die Unternehmen in einem engen Austausch mit dem Impfzentrum Hannover. Dort wird ein Teil der bürokratischen Arbeit abgewickelt.

Versicherer gehen in Vorleistung

Mehrere Versicherungsunternehmen in Hannover wären bei dem Modellprojekt auch gerne dabei gewesen. Obwohl sie leer ausgegangen sind, haben sie am Dienstag ein eigenes Impfzentrum vorgestellt. Die Versicherer hoffen nun, dass auch sie bald ihre Mitarbeiter impfen dürfen. Losgelöst von Modellprojekten sollen Impfungen durch die Betriebsärzte landesweit spätestens ab der zweiten Juni-Woche beginnen.

