Stand: 08.09.2023 21:11 Uhr Belit Onay beschimpft: Geldstrafe für "Drecksbürgermeister"

Ein Mann, der Hannovers Bürgermeister Belit Onay (Grüne) beleidigt und bedroht hat, muss eine Geldstrafe bezahlen. Das Amtsgericht hat gegen ihn einen Strafbefehl zu 50 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro erlassen, weil er Onay als "Drecksbürgermeister" bezeichnet und gesagt habe, dass "man den Bürgermeister und sein Dreckspack von Grünen aufsuchen und mal so richtig freundlich begrüßen" solle. Das teilte ein Gerichtssprecher am Freitag auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Zuerst hatte die "BILD"-Zeitung über den Fall berichtet. Der Schuldspruch selbst ist rechtskräftig, gegen die Höhe der Tagessätze habe der Beschuldigte allerdings Einspruch eingelegt, so der Sprecher weiter.

