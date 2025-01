Baustelle Hannover Hauptbahnhof: Das plant die Bahn für 2025 Stand: 03.01.2025 06:29 Uhr Bauarbeiten an den Bahnsteigen, neue Aufzüge und Rolltreppen: Die Deutsche Bahn will den Hauptbahnhof in Hannover im Frühjahr weiter sanieren. Dafür müssen zeitweise Gleise gesperrt werden.

Der Bahnsteig A, an dem die Gleise 1 und 2 liegen, soll in diesem Jahr erneuert werden. Bis zum Sommer wird am Dach gearbeitet, Sitzbänke werden ausgetauscht und neue Infotafeln aufgestellt, teilte die Deutsche Bahn mit. Im Mai müssen die beiden Gleise für die Bauarbeiten abwechselnd gesperrt werden, im Juni soll der Bahnsteig fertig sein. Schon eröffnet wurde nach Angaben der Bahn ein neuer Treppenaufgang an den beiden stark frequentierten Gleisen. Reisende in Hannover sollen dadurch kürzere Wege haben und schneller zu den dort abfahrenden S-Bahnen kommen. Bis zum Frühjahr werde auch die zweite Rolltreppe wieder freigegeben, heißt es von der Bahn.

Die Bauarbeiten an Bahnsteig A hatten sich laut Bahn verzögert, weil unter anderem Teile der Decke nicht bloß saniert, sondern komplett neu gebaut werden mussten. Nach den Osterferien will die Bahn auch den Bahnsteig B an den Gleisen 3 und 4 weiter sanieren. Zuerst soll das Dach erneuert, danach neue Bänke und Vitrinen aufgestellt werden. Parallel dazu werde auch unterhalb der Schienen an alten Gleis- und Bahnsteigbrücken gearbeitet. Einige würden komplett ausgetauscht, andere wieder instand gesetzt, so die Bahn.

Bahn arbeitet an neuem Gepäckcenter

Eine weitere Baustelle ist ein geplantes Gepäckcenter am Hauptbahnhof. Dort sollen Reisende künftig Koffer und Taschen lagern können. Zusätzlich entstünden dort noch mehr Warteplätze und eine Fundstelle für verlorenes Gepäck. Wann das neue Gepäckcenter fertig ist, ist laut Deutscher Bahn noch nicht klar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Bahnverkehr