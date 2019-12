Stand: 30.12.2019 15:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Barsinghausen: Feuerwehr findet Leichnam

Nach dem Brand im Seminarhaus der Ökostation Deister-Vorland hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. Die Polizei prüft, ob es sich bei der Person um einen seit dem Feuer vermissten Gast handelt. Es sei unklar, ob der Vermisste sich in dem Gebäude aufgehalten oder möglicherweise nicht auf dem Gelände übernachtet habe, sagte ein Feuerwehrsprecher am Vormittag gegenüber NDR.de. 60 Personen - Gäste und Personal - hätten sich der Polizei zufolge aus der umgebauten Scheune in Sicherheit gebracht. Sie seien unverletzt. Die Einsatzkräfte hatte das Feuer am späten Vormittag unter Kontrolle.

Mensch nach Brand in Tagungsstätte vermisst 30.12.2019 10:30 Uhr Nachdem am Montagmorgen in einer Tagungsstätte in Barsinghausen ein Feuer ausgebrochen ist, wird ein Mensch vermisst. Rund 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dachstuhl einer umgebauten Scheune brennt ab

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war das Feuer auf der Anlage im Ortsteil Großgoltern gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Als die ersten Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, seien bereits Flammen aus dem Dachstuhl der umgebauten Scheune geschlagen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Deshalb seien weitere Feuerwehren aus der Umgebung hinzugezogen worden. Zeitweise waren rund 140 Rettungskräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Jederzeit zum Nachhören 09:60 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:60 min)

Weitere Informationen 01:13 Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. Video (01:13 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.12.2019 | 09:30 Uhr