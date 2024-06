Stand: 06.06.2024 11:22 Uhr Barsinghausen: Anwohner hören Schüsse im Wald

In Barsinghausen (Region Hannover) haben Anwohnende in der Nacht zu Donnerstag mehrere Schüsse gehört. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Schüsse fielen demnach um 0.20 Uhr in der Nähe eines Waldes. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich im Bereich des dortigen Kinder- und Jugendheims auch eine Gruppe Jugendlicher auf. Sie beobachtete nach Polizeiangaben einen 20 bis 25 Jahre alten Mann, der aus dem Wald kam und sich eine Pistole in den Hosenbund steckte. Die Jugendlichen beschreiben ihn als knapp 1,80 Meter groß und dicklich. Weil auch ein Schmerzensschrei gehört wurde, suchten Polizisten den Wald ab. Sie fanden aber nur Patronenhülsen und eine frisch abgefeuerte Schreckschusswaffe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05105) 52 30 zu melden.

