Stand: 03.03.2023 08:41 Uhr Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug an Senior

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Sparkasse in Alfeld (Landkreis Hildesheim) hat vermutlich einen Trickbetrug verhindert. Ein Kunde wollte nach Angaben der Polizei 90.000 Euro abheben. Die Angestellte wurde daraufhin misstrauisch. Der ältere Mann habe zuvor einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Staatsanwaltes bekommen. Wegen eines vermeintlichen Verkehrsunfalls des Sohnes sollte er eine Kaution in Höhe von 90.000 Euro zahlen. Bei dem angeblichen Staatsanwalt handele es sich um einen Betrüger, teilt die Polizei Hildesheim mit. Sie bittet um besondere Vorsicht bei solchen Anrufen. Es sollte in keinem Fall Geld oder andere Wertgegenstände übergeben oder überwiesen werden. Die Täter geben sich oft als Amtsträger, wie Polizisten, Richter und Staatsanwälte aus.

Weitere Informationen Handy am Steuer: Polizeikontrolle bewahrt Ehepaar vor Trickbetrug Die 73-Jährige und ihr Ehemann waren unterwegs, um einem mutmaßlichen Betrüger 110.000 Euro zu übergeben. (17.02.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2023 | 09:30 Uhr