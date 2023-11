Bahnverkehr in Hannover: Erneut Ausfälle und Behinderungen Stand: 17.11.2023 11:25 Uhr Bahnreisende in und um Hannover müssen erneut mit Einschränkungen rechnen. Ursache sind an diesem Wochenende geplante Brückenbauarbeiten und ein Software-Update am Hauptbahnhof.

Stadt und Region Hannover gehen von erheblichen Einschränkungen und Teilausfällen aus. Wegen der Software-Umstellung kann etwa der Hauptbahnhof Hannover in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr überhaupt nicht angefahren werden. Weitere Einschränkungen gibt es bereits ab dem frühen Samstagabend aufgrund von Bauarbeiten an einer Brücke zwischen Karl-Wiechert-Allee und Lehrte (Region Hannover). Sowohl Software-Update als auch Brückenarbeiten waren bereits vor mehreren Wochen für dieses Wochenende geplant worden.

Ausfälle, Verspätungen, Schienenersatzverkehr

Die Einschränkungen - die dritten in dieser Woche nach Weichenstörung und GDL-Streik - treffen in erster Linie den Nahverkehr: Bei der S-Bahn Hannover fallen einige Verbindungen aus, manche fahren zu anderen Zeiten oder es gibt einen Schienenersatzverkehr. Auch Regionalbahnen sind betroffen, darunter der Metronom von Göttingen über Hannover nach Uelzen, der Enno von Hannover nach Wolfsburg sowie die Westfalenbahn auf der Stecke Braunschweig-Hannover. Fernzüge sind kaum betroffen: Vier Verbindungen stoppen in der Nacht zu Sonntag statt am Hauptbahnhof entweder am Bahnhof Linden/Fischerhof oder am Bahnhof Messe/Laatzen.

Hier fahren S-Bahnen eingeschränkt (Samstag/Sonntag):

S1



in der Nacht fahren zwischen Hannover Linden/Fischerhof und Hannover Hauptbahnhof keine Züge, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

in der Nacht fahren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Seelze keine Züge, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

in der Nacht fahren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Seelze keine Züge, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

ab 18 Uhr fahren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte keine Züge, es wird auf die S7 verwiesen

in der Nacht fahren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Hannover Messe/Laatzen keine Züge, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

in der Nacht fahren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Bennemühlen keine Züge, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

in der Nacht fahren zwischen Hannover Flughafen und Weetzen keine Züge, ein Ersatzverkehr wird für einen Großteil der Fahrten eingerichtet (Ausnahmen: Überholungen vom Folgetakt)

ab 18 Uhr enden und beginnen die Züge in Lehrte

zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte fahren keine Züge, es wird auf die S7 verwiesen

Züge in Richtung Celle verkehren ca. 40 Minuten früher als im Fahrplan verzeichnet

Züge von Celle Richtung Hannover Hauptbahnhof verkehren 8 Minuten früher als im Fahrplan verzeichnet

die Gegenrichtung verläuft planmäßig

in der Nacht fahren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte keine Züge, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet

Züge in Richtung Celle verkehren mit ca. 20 Minuten Verspätung

Metronom (Göttingen-Hannover-Uelzen)

In der Nacht vom 18. auf den 19. November verkehren einzelne Züge mit einer Umleitung über Lehrte-Burgdorf (ohne Halt) und werden zusätzlich in Hannover-Messe Laatzen halten. Für die Halte Hannover Hbf, Langenhagen-Mitte, Isernhagen und Großburgwedel wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Alle Infos und weitere Details siehe Baustellenfahrplan.

Enno (Hannover-Wolfsburg)

Ab ca. 17 Uhr Busse statt Bahnen zwischen Hannover und Lehrte. Ab Lehrte in Richtung Wolfsburg Hbf geänderte Abfahrtszeiten. Alle Fahrzeiten sowie weitere Details siehe Baustellenfahrplan.

Westfalenbahn (Rheine/Bielefeld-Hannover-Braunschweig)

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Braunschweig-Hannover fallen ab ca. 17 Uhr einzelne Halbstundentakt-Züge sowie die Spätzüge aus. Außerdem fahren die Züge in den späten Abendstunden bis zu 15 Minuten früher ab. Für die ausfallenden Züge zwischen Braunschweig-Hannover (sowie Gegenrichtung) wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Der Umstieg in die SEV-Busse erfolgt am Hauptbahnhof Braunschweig und Hannover. Die Haltestellen befinden sich am Bahnhofsvorplatz. Alle weiteren Details sind dieser Fahrplantabelle zu entnehmen.

Fernverkehr

Einzelne nächtlich verkehrende ICE können den Hauptbahnhof nicht anfahren und werden umgeleitet



NJ 471 / IC 60471 aus Hamburg nach Zürich: an/ab Hannover-Messe/Laatzen 00:36/00:37

ICE 2532 aus Karlsruhe nach Hamburg-Altona: an/ab Hannover-Messe/Laatzen 01:03/01:05

ICE 949 aus Köln nach Berlin: an/ab Hannover-Linden/Fischerhof 02:09/02:11

ICE 948 aus Berlin nach Köln: an/ab Hannover-Linden/Fischerhof 03:16/03:20

