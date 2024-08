Bahnstrecke Hannover-Hamburg: Nur eingeschränkter Ausbau geplant Stand: 25.08.2024 08:00 Uhr Nach NDR Informationen ist bei der Generalsanierung der Strecke 2029 kein umfangreicher Streckenausbau vorgesehen. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte eine Erweiterung um mehrere Gleise in Aussicht gestellt.

von Katharina Seiler

Aus einem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums, das dem NDR Niedersachsen vorliegt, geht hervor, dass bei der Generalsanierung der überlasteten Bahnstrecke Hannover-Hamburg bisher nur kleine und mittlere Maßnahmen verbindlich geplant sind. Demnach sollen unter anderem Weichenverbindungen und ein Bahnsteig im Bahnhof Uelzen neu gebaut werden. In Lüneburg soll ein Gleis reaktiviert und die Bahnsteigkapazitäten erweitert werden und in Bienenbüttel soll ein Überholgleis errichtet werden. Ausschließlich diese und noch einige andere kleinere Maßnahmen sind laut dem Schreiben sicher finanziert.

Lies hofft auf mehrgleisigen Ausbau

Der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies dagegen hatte einen mehrgleisigen Ausbau von Streckenabschnitten in Aussicht gestellt. In einer Pressemitteilung seines Hauses vom 13. August heißt es, dass bei der Generalsanierung der Strecke Hannover-Hamburg große Teile des optimierten Alpha-E umgesetzt würden und: "Wo es möglich ist, sollte der dreigleisige oder auf freier Strecke sogar viergleisige Ausbau erfolgen." Lies hofft, dass ein umfangreicher Ausbau der bisherigen Bahnstrecke Hannover-Hamburg ausreichend ist, um die gestiegenen Kapazitäten bewältigen zu können. Einen Neubau der Strecke lehnt Lies ab.

Videos 3 Min Streit um Bahnstrecke zwischen Hannover, Hamburg und Bremen Die SPD-Landesgruppen Niedersachsen und NRW fordern einen Ausbau der bestehenden Strecke und keinen Neubau. (16.06.2023) 3 Min

Grüne halten Neubau der Strecke für notwendig

Der Grüne Bundestagsabgeordnete und Verkehrsexperte Matthias Gastel dagegen hält einen Neubau der Strecke Hannover-Hamburg langfristig für unvermeidbar. Er sagt, eine Generalsanierung der Strecke werde den Schienenverkehr nicht ausreichend stärken. Auch sei das Versprechen eines drei- oder viergleisigen Ausbaus der Strecke nicht zu halten, so Gastel.

Bahn: Streckensanierung reicht nicht

Das sieht auch die Deutsche Bahn so. In einer Mitteilung heißt es: "Wir haben immer betont, dass die Umsetzung von großen Teilen von Alpha-E im Zuge der Generalsanierung nicht ausreicht, um die mit 147 Prozent Auslastung überlastete Strecke langfristig zu entlasten." Mit anderen Worten: Auch die Bahn hält einen Neubau der Strecke für unvermeidbar. Anfang nächsten Jahres wird die Prognose für die Entwicklung des Schienenverkehrs bis 2040 vorliegen. Diese Prognose wird eine wichtige Entscheidungsgrundlage werden, welche Kapazitäten auf der Bahnstrecke Hannover-Hamburg in Zukunft benötigt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr