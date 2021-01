Stand: 11.01.2021 07:41 Uhr Bahnhof Hildesheim: Frau kassiert gleich sechs Anzeigen

Eine 33-Jährige ist am Bahnhof in Hildesheim wegen sechs Vergehen angezeigt worden. Nach Angaben der Bundespolizei ist die Frau schon häufig in Erscheinung getreten. Sie stamme aus Leipzig und habe schon länger Hausverbot im Hildesheimer Bahnhof, sagte ein Sprecher. Am Wochenende hielt sie sich dennoch erneut im Bahnhof auf und verstieß gegen die Maskenpflicht. Außerdem soll sie im Bahnhof geraucht und eine Sitzecke vermüllt haben. Seit November ist die Frau allein bei der Bundespolizei in Hildesheim mit 29 Vorgängen registriert.

