Stand: 15.10.2024 08:37 Uhr Bagger durchtrennt Kabel: Störung bei der S-Bahn in Hannover

Im S-Bahnverkehr in Hannover kommt es am Dienstag zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen sind die Linien S5 zwischen Hannover Flughafen, Hauptbahnhof, Hameln und Paderborn sowie die Linie S51 zwischen Seelze und Hameln, teilte der Betreiber Transdev mit. Ein Bagger hatte am Montag bei Bauarbeiten in Emmerthal (Kreis Hameln-Pyrmont) ein Kabel durchtrennt. Dadurch sei ein Stellwerk auf der Bahnstrecke ausgefallen. Die S-Bahn Hannover rechnet noch bis zum Nachmittag mit Einschränkungen im Bahnverkehr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Stadtbahnfahrer

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Bahnverkehr