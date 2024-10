Stand: 16.10.2024 06:53 Uhr Strecke Hannover Flughafen-Paderborn: S-Bahnen fahren wieder

Die Störung im S-Bahnverkehr in Hannover ist laut dem Betreiber Transdev seit Dienstagabend weitgehend behoben. Demnach ist die Strecke von Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) in Richtung Bad Pyrmont wieder frei. An der Störung in der Gegenrichtung von Bad Pyrmont in Richtung Emmerthal werde noch gearbeitet, teilte Transdev mit. Es könne daher weiterhin zu geringfügigen Verspätungen kommen. Zug-Verbindungen fallen den Angaben zufolge aber nicht mehr aus. Wann die Störung vollständig behoben sein wird, konnte der Betreiber am Dienstagabend nicht sagen. Ein Bagger hatte am Montag bei Bauarbeiten in Emmerthal ein Kabel durchtrennt. Dadurch sei ein Stellwerk auf der Bahnstrecke ausgefallen, hieß es. In der Folge kam es am Dienstag zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen waren die Linien S5 zwischen Hannover Flughafen, Hauptbahnhof, Hameln und Paderborn sowie die Linie S51 zwischen Seelze und Hameln.

