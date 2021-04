Stand: 21.04.2021 09:16 Uhr Bad Pyrmont: 28-Jähriger verletzt Beamte auf Polizeiwache

In Bad Pyrmont hat ein 28-Jähriger in einer Polizeidienststelle auf Beamte eingeprügelt. Laut Polizei wollte er sich am Montagabend auf der Wache selbst anzeigen, weil er einen Gegenstand beschädigt habe. Als ein Beamter ein Protokoll aufnehmen wollte, wurde der 28-Jährige aggressiv und beleidigte die Polizisten. Als sie ihn daraufhin zur Tür brachten, schlug er beide nieder. Die Polizisten überwältigten den Mann. Sie mussten anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

