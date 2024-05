Stand: 29.05.2024 08:11 Uhr Bad Münder: Hallenbad-Abriss verzögert Freibad-Saisonstart

Das Freibad in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) öffnet in diesem Jahr voraussichtlich erst Mitte Juni. Grund sei der Abriss des geschlossenen Hallenbades, das sich auf dem Freibad-Gelände befindet. Bürgerinnen und Bürger aus Bad Münder zeigten sich verärgert, dass ausgerechnet zu Beginn der Freibadsaison der Abriss kommt. Das sei schlecht geplant, kritisieren sie. Bad Münders Bürgermeister Dirk Barkowski (parteilos) erklärt, bei einer Dachreparatur sei festgestellt worden, dass akute Einsturzgefahr bei dem Hallenbad drohe. Auch er spricht von einem unglücklichen Zeitpunkt, so kurz vor der Saisoneröffnung. Aber es habe keine Alternative gegeben. Da Asbest und andere Schadstoffe verbaut worden seien, müsse man sorgfältig vorgehen, so Barkowski. Sobald die Schadstoffe entfernt seien, komme der Abrissbagger und es gehe schneller. Der Bürgermeister hofft, dass am zweiten Juni-Wochenende die Freibadsaison in Bad Münder beginnen kann.

