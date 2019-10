Stand: 06.10.2019 19:36 Uhr

Autoscooter: Vier Verletzte durch Stromschläge

Auf dem Oktobermarkt in Burgdorf (Region Hannover) haben vier Menschen am Autoscooter Stromschläge erlitten - an zwei Tagen in Folge. Der Fahrgeschäfte-Spaß auf dem Volksfest, das nur von Freitag bis Sonntag ging, war wegen dieser Zwischenfälle fast von Beginn an getrübt.

Freitag: Drei Personen leicht verletzt

Am Freitagabend bekamen zwei 13-Jährige und ein 50-jähriger Mitarbeiter am Geländer des Fahrgeschäfts einen Schlag. Das teilte die Polizei mit. Alle drei wurden demnach leicht verletzt. Der Autoscooter wurde gesperrt, die Hauptstromversorgung abgeschaltet - dadurch fielen auch die anderen Fahrgeschäfte aus.

Sonnabend: 13-Jähriger in MHH gebracht

Am Sonnabend erlitt erneut ein 13-Jähriger einen Stromschlag, als er am Abend das Geländer des Autoscooters berührte. Er stürzte daraufhin und wurde vorsorglich in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gebracht, wie das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen berichtet. Der schriftliche Nachweis über die vorausgegangene Prüfung der Elektrik, den der Betreiber vorlegte, war "laut den eingesetzten Beamten vor Ort nicht hinreichend aussagekräftig und wurde sichergestellt", hieß es von der Polizei. Der Autoscooter wurde erneut gesperrt - und zum Leidwesen von Betreibern und Gästen der anderen Fahrgeschäfte auf dem Oktobermarkt standen auch sie erneut ohne Strom da. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Betreiber betont: Sind auf Nummer sicher gegangen

Autoscooter-Betreiber Wilhelm Musiolek entschuldigte sich am Sonntag im Gespräch mit dem NDR Fernsehen bei den Verletzten. Der Mitarbeiter, der am Freitag den Stromschlag erlitt, sei sein Bruder. Diesem sei nichts weiter passiert, er habe sich nur der Vorsicht halber ärztlich untersuchen lassen. Am Sonnabendmorgen sei alles überprüft worden: "Da war der Stromfehler nicht mehr da." Zur Sicherheit sei der Autoscooter danach aus einer externen Quelle versorgt worden. Dass am Abend trotzdem wieder ein Jugendlicher einen Stromschlag bekam, kann Musiolek sich nicht erklären, wie er dem NDR sagte: "Es war kein Wechselstrom mehr auf der ganzen Scooter-Fläche". Am späten Samstagabend sei festgestellt worden, dass sich im Stromkasten Wasser befand. "Ob das die Ursache war oder nicht, weiß keiner", sagte Musiolek. Dass die Polizei ermittelt, finde er richtig - für ihn als Fahrgeschäft-Betreiber sei das Ganze allerdings "eine Katastrophe".

