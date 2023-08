Stand: 28.08.2023 13:57 Uhr Autos kollidieren frontal: Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montag im Landkreis Celle zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Wagen aus ungeklärter Ursache auf der B214 bei Eicklingen in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug prallte dabei frontal in ein anderes Auto. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt. Sie wurden befreit und ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt.

VIDEO: Auto gerät in den Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte (1 Min)

