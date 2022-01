Autofahrer rast in Hannover auf Stadtbahn-Fahrgäste zu Stand: 19.01.2022 20:19 Uhr An einer Haltestelle in Hannover ist ein Autofahrer am Mittwoch auf ein- und aussteigende Fahrgäste zugerast. Laut Polizei konnten sich die Menschen teilweise nur durch einen Sprung zur Seite retten.

An der Stadtbahnhaltestelle im Stadtteil Bothfeld müssen Fahrgäste nach Angaben der Polizei die Straße betreten, um die Bahn zu erreichen. Dazu springt beim Einfahren der Bahn die Ampel für die Autos auf Rot. Ein Autofahrer habe das am Nachmittag jedoch ignoriert und sei mit hoher Geschwindigkeit hupend auf die Menschen zugefahren, die sich an der Bahn befanden. Die Menschen seien zur Seite gesprungen. Verletzte habe es offenbar keine gegeben.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Der Fahrer der Stadtbahn beschrieb den Autofahrer als etwa 65 bis 70 Jahre alt, sehr hellhaarig mit Brille, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sie suchen zudem Personen, die bei dem Vorfall dabei waren, eventuell selbst geschädigt wurden oder Angaben zum Hergang der Tat machen können. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr an der Haltestelle Bothfelder Kirchweg. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0511) 109 33 17 entgegen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.01.2022 | 06:30 Uhr