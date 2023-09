Stand: 10.09.2023 15:59 Uhr Auto überschlägt sich - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Burgdorf (Region Hannover) am Samstag ist ein 73-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war unter anderem gegen einen Baum geprallt. Anschließend überschlug sich der Wagen. Der 73-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zwei Radfahrer hatten dem Auto laut Polizei noch knapp ausweichen können. Einer der Radler stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.500 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min