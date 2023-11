Stand: 20.11.2023 08:22 Uhr Auto rutscht auf regennasser Straße gegen einen Baum

Im Landkreis Hildesheim ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Wagen war am Sonntagabend in der Gemeinde Lamspringe auf regennasser Straße in einer Kurve außer Kontrolle geraten. Laut Polizei war der Fahrer offenbar zu schnell unterwegs. Das Auto prallte gegen einen Baum und wurde dadurch stark beschädigt. Nach der Kollision kam der Wagen auf der Straße wieder zum Stehen. Der 23 Jahre alte, schwer verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Er und sein Beifahrer hatten zuvor selbst aus dem Wagen klettern können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.11.2023 | 08:30 Uhr