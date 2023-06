Stand: 09.06.2023 17:26 Uhr Auto gerät während der Fahrt in Brand - Insassen retten sich

Am Pferdemarkt in Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist ein Auto am Freitagmittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Fahrerin unterwegs Rauch und leichten Flammenschlag aus ihrem Pkw bemerkt. Die 49-Jährige und ihr 16-jähriger Sohn konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Rinteln löschte die Flammen. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es von der Polizei.

