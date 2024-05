Stand: 10.05.2024 09:27 Uhr Auto erfasst Elfjährigen - Junge muss notoperiert werden

Ein elfjähriger Junge ist am Dienstag in Ronnenberg bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden und musste notoperiert werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte das Kind offenbar unvermittelt hinter einem wartenden Bus die Straße - trotz roter Fußgängerampel. Ein 30-jähriger Autofahrer erfasste demnach den Jungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Laut Polizei befindet er sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und suchen Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 - 1888 entgegen genommen.

