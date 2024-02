Stand: 17.02.2024 12:01 Uhr Auto erfasst Fußgänger: 76-Jähriger wird tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Diepenau (Landkreis Nienburg) ist ein 76 Jahre alter Fußgänger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 42-Jähriger am Freitagabend mit seinem Auto aus Richtung Nordel kommend auf der Kreisstraße 24 unterwegs, als der 76-Jährige vom Fußweg auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer erfasste den Fußgänger, der daraufhin in die Luft geschleudert wurde und auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Liegen kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, auch durch den Autofahrer, starb der 76-Jährige im Krankenwagen. Die Polizei Stolzenau ermittelt nun, auch ein Sachverständiger wurde beauftragt.

