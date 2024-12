Stand: 12.12.2024 10:30 Uhr Ausgleich für Stadtbahnverlängerung: 42 weitere Bäume gepflanzt

Ein Jahr nach der Inbetriebnahme der Stadtbahnverlängerung von Oberricklingen nach Hemmingen-Westerfeld wurden nun 42 weitere Bäume an der Stadtgrenze zwischen Hannover und Hemmingen gepflanzt. Durch den Bau der Verlängerung waren Flächen versiegelt und Bäume gefällt worden. Nach Angaben der Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover wurden in den letzten Wochen insgesamt 180 neue Bäume gesetzt. Dabei handele es sich um Ahornbäume, Hainbuchen, Zitterpappeln, Silberweiden und Flatterulmen, hieß es. Für Flächenversiegelungen bei Baumaßnahmen muss jeweils ein Ausgleich geschaffen werden. Der Eingriff in Natur und Landschaft ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt.

