Stand: 07.05.2024 11:49 Uhr Aus Maßregelvollzug geflohen: Bundespolizei fasst 47-Jährigen

Zielfahnder der Bundespolizei haben am Montagvormittag am Hauptbahnhof Hannover einen flüchtigen 47-Jährigen gefasst. Der Mann war nach Angaben eines Sprechers nach einem genehmigten Ausgang nicht in den Maßregelvollzug zurückgekehrt. Nach seiner Festnahme wurde der 47-Jährige zurück nach Bad Rehburg (Landkreis Nienburg/Weser) in das dortige Maßregelvollzugszentrum gebracht. Dort muss er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz noch eine Reststrafe von mehr als drei Jahren verbüßen. Ebenfalls am Montag fassten die Beamtinnen und Beamten am Hauptbahnhof eine 40-Jährige mit einem gestohlenen Fahrrad. Die Frau war laut Bundespolizei bereits wegen eines anderen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben, konnte die auferlegte Geldstrafe aber bezahlen und kam daher wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird jetzt erneut wegen Diebstahls ermittelt.

