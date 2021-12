Auffahrunfall auf A2 - Pkw rast in Streifenwagen Stand: 14.12.2021 15:06 Uhr Bei einem Auffahrunfall mit einem Polizeiwagen auf de Autobahn 2 bei Hannover-Lahe sind in der Nacht drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Polizeiwagen gegen 3 Uhr in Richtung Berlin unterwegs, als sich von hinten das Auto eines 39-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit näherte und ungebremst auf den Streifenwagen prallte. Der 24 Jahre alte Polizeibeamte am Steuer hatte zuvor noch versucht, eine Kollision zu verhindern, konnte jedoch nicht mehr ausweichen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge gegen die rechte Schutzplanke und kamen dort zum Stehen.

39-Jähriger wurde schwer verletzt

Der 39-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 24 Jahre alte Polizist und seine 26-jährige Kollegin wurden verletzt, sie mussten zur Beobachtung in eine Klinik. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit insgesamt rund 100.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die A2 Richtung Berlin für rund drei Stunden gesperrt werden.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Fahrweise des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Seelze unter der Telefonnummer (05137) 82 71 15 zu melden.

