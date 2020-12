Sendedatum: 26.12.2020 10:00 Uhr Auf Niedersachsens Autobahnen bleibt es übers Fest ruhig

Auf Niedersachsens Autobahnen ist es am ersten Weihnachtsfeiertag weitgehend ruhig geblieben. "Es war schon Reiseverkehr da, aber deutlich weniger als an den Weihnachtstagen in früheren Jahren", sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen. Lange Staus seien ausgeblieben. Bereits an Heiligabend war es auf den Straßen ungewohnt ruhig. Viele Menschen sind offenbar dem Appell gefolgt, im kleinsten Kreis zu Hause zu feiern.

