Stand: 23.08.2023 08:47 Uhr Asphaltstollen Hannover-Ahlem: erste Grundstücke gesichert

Die ersten Grundstücke über den einsturzgefährdeten Asphaltstollen in Hannover-Ahlem sind wieder sicher. Das haben die Bewohnerinnen und Bewohner seit Dienstag in Form eines Zertifikats schwarz auf weiß. Der Bereich des Südstollens wurde in den vergangenen zwei Jahren mit mehr als 20.000 Tonnen Baustoff verfüllt. "Alle Privatgrundstücke im Bereich des Südstollens können wieder ohne Einschränkungen baulich genutzt werden", sagte der Leiter des Fachbereichs Planung und Stadtentwicklung, Thorsten Warnecke. Anwohnerin Celine Freigang ist erleichtert: "Stück für Stück, wo sich alles mehr verfüllt hat und geschlossen hat und man gesehen hat, die Bauarbeiten werden abgeschlossen, hat es einem ein Stück weit mehr Sicherheit gegeben." Seit einigen Wochen werden nun der Mittel- und Nordstollen gesichert. Die Stadt will die Arbeiten bis Mitte 2025 abschließen.

