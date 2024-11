Antisemitische Rufe bei Demo in Hannover - Polizei ermittelt Stand: 10.11.2024 10:35 Uhr Zwei Tage nach Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam soll sich in Hannover ein Redner einer Demo positiv darüber geäußert haben. Nun ermittelt die Polizei.

Es geht um eine pro-palästinensische Kundgebung am Steintor am Samstag. Auf Videos, die auf der Plattform X (vormals Twitter) kursieren, ist ein Redner zu hören, der die Angriffe auf Juden in Amsterdam begrüßt. Man bejubele diese Tat und hoffe, das diese bald nach Deutschland komme, ist zu hören. Im Netz sorgen die Aussagen für Entsetzen. Die Polizei reagierte dort und bestätigte, dass es auf der Demonstration antisemitische Rufe gegeben haben hat. Die Einsatzkräfte hätten den Redner darauf hingewiesen. Sein Redebeitrag werde nun rechtlich geprüft.

Bis zu 30 Verletzte in Amsterdam

Nach dem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv hatten vorwiegend jugendliche Täter laut Behördenangaben zielgerichtet Jagd auf Israelis gemacht. Dabei waren nach Behördenangaben bis zu 30 Menschen verletzt worden, die meisten leicht. Rund 60 Verdächtige wurden zunächst festgenommen, danach aber wieder freigelassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.11.2024 | 09:00 Uhr