Stand: 04.11.2024 16:49 Uhr Antisemitische Äußerungen: Mann pöbelt in Post in Einbeck

In einer Postfiliale in Einbeck (Landkreis Northeim) hat ein Mann mit antisemitischen Äußerungen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wiederholte der 22-jährige Göttinger am Samstag diverse Male dieselbe Parole. Mit seinem Verhalten habe er Kunden verängstigt. Beim Eintreffen der Beamten beleidigte der Mann die Polizisten demnach und sagte, er habe keinen Respekt vor ihnen. Auf den deutschen Staat würde er "scheißen", habe der Mann gesagt. Die Polizei verhängte den Angaben zufolge einen Platzverweis, es wurden Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet.

