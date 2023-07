Angriffsserie auf Frauen und Mädchen: Verdächtiger gefasst Stand: 17.07.2023 17:27 Uhr Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mehrere Frauen und Mädchen im Bereich Sehnde in der Region Hannover angegriffen und belästigt haben soll. Insgesamt geht es um acht Übergriffe.

Er sei am Montag gefasst worden, nachdem er eine 46-Jährige auf einem Feldweg von hinten gepackt habe, teilte die Polizei mit. Die Frau konnte fliehen und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen in der Nähe des Tatortes im Sehnder Ortsteil Ilten fest.

Jüngstes Opfer war zwölf Jahre alt

Er stehe im Verdacht, seit Dezember 2022 für insgesamt acht Übergriffe verantwortlich zu sein, erklärte die Polizei. Unter anderem soll er eine 19-Jährige angegriffen und versucht haben, ihre Hose zu öffnen. Sein jüngstes Opfer ist den Ermittlern zufolge erst zwölf Jahre alt gewesen. Der Verdächtige sei in einer psychiatrischen Klinik untergebracht gewesen und wurde nach seiner Verhaftung in den Maßregelvollzug in Moringen gebracht, teilten die Ermittler mit. Dort hatte der 32-Jährige demnach vor seinem Aufenthalt in der Klinik bereits eine Haftstrafe verbüßt.

Archiv 7 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.07.2023 | 06:30 Uhr