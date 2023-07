Transfrau in Hannover von sechs Männern angegriffen und bespuckt Stand: 17.07.2023 13:41 Uhr In Hannover hat es offenbar erneut einen Angriff auf eine Transperson gegeben. Laut Polizei haben sechs Männer eine Transfrau attackiert und bespuckt. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wartete die 44-Jährige vor einem Imbiss in Hannover-Mitte auf eine Freundin. Gegen 20.40 Uhr hätte die sechsköpfige Männergruppe die Frau zunächst beleidigt und anschließend geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie zu Boden gestürzt war, traten die Männer noch gemeinschaftlich auf die 44-Jährige ein und bespuckten sie. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Lützowstraße. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

VIDEO: CSD Hannover: Immer mehr Übergriffe werden öffentlich (06.06.2023) (3 Min)

Polizei Hannover sucht Zeugen des queerfeindlichen Angriffs

Der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise zu Tätern oder Tatgeschehen hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 55 55 melden. Für Menschen, die bereits in ähnlichen Situationen waren, stehen Ansprechpersonen bei der Polizei Hannover bereit. Bei Bedarf sind sie unter E-Mail lsbtiq@pd-h.polizei.niedersachsen.de oder Telefon (0511) 109 52 14 bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.07.2023 | 15:00 Uhr