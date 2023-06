Stand: 08.06.2023 21:50 Uhr Frau unsittlich berührt und Schülerinnen im Freibad belästigt

In Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist am Donnerstag ein 24-Jähriger mehrfach wegen sexueller Übergriffe auffällig geworden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann aus Northeim am Morgen eine ihm unbekannte Frau am Oberkörper berührt haben. Knapp drei Stunden später wurde der 24-Jährige dabei beobachtet, wie er in einem Freibad Schülerinnen beim Umkleiden beobachtete. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihm wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, da er zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

