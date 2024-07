Stand: 19.07.2024 11:07 Uhr Angriff auf Rettungskräfte: Patient schlägt Sanitäter

Am Donnerstagabend sind zwei Rettungssanitäter bei einem Einsatz in Langenhagen (Region Hannover) angegriffen worden. Sie waren gerufen worden, weil sich ein 46-jähriger Mann an der Hand verletzt hatte. Der Verletzte ging laut Polizei mit erhobener Faust auf die beiden Sanitäter zu und traf einen von ihnen am Ohr. Die beiden Rettungskräfte konnten den betrunkenen Mann schließlich überwältigen und an die Polizei übergeben. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte eingeleitet.

